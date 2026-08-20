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Le Congo s'apprête à recevoir 70 000 doses du vaccin Ervebo pour endiguer l'épidémie d'Ebola, selon l'OMS
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 18:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails relatifs au financement de GAVI au paragraphe 3)

La République démocratique du Congo s'est vu attribuer 70 000 doses du vaccin Ervebo contre Ebola, développé par Merck ( MRK.N ), a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé, alors que le pays tente d'endiguer la plus grave épidémie de cette maladie mortelle qu'il ait jamais connue .

Voici quelques détails:

* La semaine dernière, le Congo avait demandé la mise à disposition de vaccins Ervebo provenant de la réserve mondiale de vaccins contre la maladie à virus Ebola, gérée par le Groupe international de coordination (ICG) sur la fourniture de vaccins, selon l’OMS.

* L’agence sanitaire a indiqué que le groupe avait alloué 70 000 doses d’Ervebo au Congo, dont 20 000 seront utilisées dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée visant à évaluer l’impact du vaccin sur le virus de Bundibugyo.

* L’alliance mondiale pour les vaccins Gavi, basée à Genève, a annoncé qu’elle verserait 7 millions de dollars pour financer l’expédition vers le Congo, ainsi que 6 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les efforts de vaccination dans les zones à haut risque.

* L'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.

* « On ignore si l’Ervebo peut offrir une protection contre le virus Bundibugyo chez l’homme », a déclaré l’OMS, soulignant l’importance des essais cliniques pour apporter de nouvelles preuves.

* Ervebo est autorisé pour prévenir la maladie causée par la souche plus courante du virus Ebola « Zaïre ».

* Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo dépasse désormais les 5 000, selon les données du gouvernement.

* La 17e épidémie d’Ebola au Congo est devenue fin juillet la plus importante jamais enregistrée dans le pays en termes de nombre de cas, avec un bilan s’élevant désormais à 2 378 décès, dépassant ainsi la précédente épidémie la plus grave, survenue entre 2018 et 2020 .

* En début de semaine, le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, a déclaré que l’épidémie d’Ebola dans l’est du Congo restait une urgence sanitaire mondiale.

* L'ICG est un partenariat entre l'OMS, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins Sans Frontières et l'UNICEF.

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