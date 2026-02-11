Le Congo déclare qu'il cherchera d'autres partenaires si le cadre américain sur les minéraux échoue

(Ajout de signatures, pas de changement dans le texte) par Clara Denina et Maxwell Akalaare Adombila

La République démocratique du Congo cherchera d'autres partenaires si son cadre de coopération minière avec les États-Unis ne débouche pas sur des projets concrets, a déclaré le ministre des mines du pays.

"Tout ce que nous avons fait avec les États-Unis est un cadre dans lequel nous discuterons de questions d'intérêt mutuel. C'est tout ce que c'est", a déclaré Louis Watum Kabamba en marge de la conférence minière Indaba au Cap.

"Il peut s'agir d'un bon grand projet. Il peut aussi devenir un autre projet qui ne les intéresse pas. Nous continuerons parce qu'il y a beaucoup d'autres partenaires avec lesquels nous pouvons discuter."

Le Congo, qui abrite certaines des plus grandes réserves mondiales de cobalt, de cuivre et de lithium, a signé en décembre un accord-cadre avec les États-Unis visant à développer une chaîne d'approvisionnement pour les minéraux critiques utilisés dans les centres de données, la défense et les véhicules électriques.

Washington souhaite avoir accès à un éventail de ressources naturelles dans le cadre de ses efforts pour contrer la domination de la Chine.

Le ministre a toutefois précisé que l'accord restait préliminaire.

"Pour ceux qui pensent que nous allons tout vendre pour rien aux États-Unis, je dois être très clair: nous n'avons rien vendu. Et nous ne vendrons rien pour rien", a-t-il ajouté.

Watum Kabamba a déclaré que les ressources minérales du Congo sont exploitées à moins de 10 % aujourd'hui. Le pays d'Afrique centrale accueille de grandes sociétés minières, dont Glencore GLEN.L et Ivanhoe Mines IVN.TO , cotées en bourse, ainsi que le groupe chinois CMOC 603993.SS et Zijin Mining

"La rivalité entre la Chine et les États-Unis ne nous intéresse pas. Nous devons jouer notre propre jeu en tant que RDC", a-t-il déclaré. "Nous avons nos propres problèmes. Nous devons nourrir les gens. Nous devons investir dans le capital humain pour nos jeunes."