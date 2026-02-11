L'OMS demande aux Etats-Unis de partager leurs informations sur l'origine du Covid-19

The Covid-19 pandemic killed millions, shredded economies and turned people's lives upside-down ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé mercredi les Etats-Unis, qui ont quitté l'organisation, de partager toute information qu'ils pourraient détenir sur l'origine de la pandémie de Covid-19.

Une journée après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, le président américain Donald Trump avait signé un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de l'OMS. Ce départ est devenu effectif en janvier, après un délai d'un an réglementaire.

L'administration Trump avait officiellement adhéré à la théorie selon laquelle le virus s'était échappé d'un laboratoire de virologie à Wuhan en Chine.

Mais l'OMS affirme que Washington n'a transmis aucun renseignement sur l'origine du Covid-19.

Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé, mercredi au cours d'une conférence de presse à Genève, que certains pays avaient publiquement déclaré "détenir des informations sur l'origine (de la pandémie) notamment les Etats-Unis".

Il y a plusieurs mois, l'OMS a écrit à de hauts responsables américains, les appelant à "partager toute information en leur possession".

"Nous n'avons reçu aucune information", a-t-il déploré.

"Nous espérons qu'ils partageront leurs informations, car nous n'avons pas encore déterminé les origines du Covid", a ajouté M. Tedros. Or "savoir ce qui s'est passé pourrait nous aider à prévenir la prochaine" pandémie, a-t-il souligné.

M. Tedros a demandé à tous les gouvernements qui possèdent des informations sur les origines de la pandémie de Covid-19 de les partager afin que l'OMS soit en mesure de parvenir à une conclusion, toutes les recherches ayant donné des résultats non concluants, et toutes les hypothèses étant toujours sur la table.

"Nous continuerons d'assurer le suivi avec tous les gouvernements qui ont déclaré être en possession de renseignements, y compris les Etats-Unis", a déclaré pour sa part Maria Van Kerkhove, responsable à l'OMS de la gestion des menaces épidémiques et pandémiques.

"Nous ne disposons pas de ces rapports à ce jour", hormis ceux qui ont été rendus publics, a-t-elle ajouté.

A l'expiration le 22 janvier de l'appartenance des Etats-Unis à l'OMS, le secrétaire à la Santé américain, Robert Kennedy Jr. et le secrétaire d'Etat Marco Rubio avaient accusé l'OMS de nombreuses "défaillances pendant la pandémie de Covid-19" et d'avoir agi "à maintes reprises contre les intérêts des Etats-Unis".

Ils avaient affirmé que l'organisation avait "bafoué et terni tout ce que l'Amérique a fait pour elle" et qu'elle avait "entravé le partage ... d'informations qui auraient pu sauver des vies américaines".

"C'est l'inverse qui est vrai", avait rétorqué l'OMS.