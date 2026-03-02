Le conflit entre les États-Unis et l'Iran provoque les pires perturbations depuis la pandémie, ce qui fait chuter les valeurs du voyage

* Chute des actions dans le secteur du voyage

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

(Ajout: pertes de marché, actions américaines, vols d'évacuation) par Joanna Plucinska, Byron Kaye et Samuel Indyk

Les actions du secteur du voyage ont chuté lundi, perdant 22,6 milliards de dollars, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran perturbait les vols dans le monde entier, fermait les principaux hubs du Moyen-Orient et faisait grimper les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations.

Les données montrent qu'au moins 4 000 vols ont été annulés dans le monde au cours des trois derniers jours.

Dubaï, la plateforme internationale la plus fréquentée au monde, et Doha sont restés fermés pour la troisième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués, l'aviation étant confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19. Lundi, la Jordanie est devenue le dernier pays de la région à fermer partiellement son espace aérien.

Les prix du pétrole ont bondi jusqu'à 13 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis janvier 2025, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques, ce qui laisse entrevoir une augmentation des coûts du carburant pour les compagnies aériennes.

Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté à l'ouverture des marchés lundi, American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O perdant plus de 6 %. Selon les calculs de Reuters, un groupe de 29 grandes compagnies aériennes, hôtelières et de voyage d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord a perdu 22,6 milliards de dollars en valeur de marché lundi.

La société d'analyse aéronautique Cirium a déclaré qu'au moins 1 560 vols ont été annulés lundi, ce qui signifie que plus de 4 000 vols ont été annulés depuis samedi.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, étaient en baisse de 9,6% à 13 h 2 GMT, tandis que Lufthansa LHAG.DE reculait de 5,7% et que IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, perdait 5,4%. L'hôtelier Accor

ACCP.PA et le croisiériste Carnival ont également fortement chuté.

"Toutes les compagnies aériennes sont pleines et tous les vols sont pleins parce que les gens doivent prendre ce qu'ils peuvent", a déclaré Paul Charles, directeur de la société de conseil en voyages PC Agency, qui a lui-même été bloqué à l'étranger. M. Charles a déclaré que les avions et les équipages étaient dispersés dans le monde entier, aux mauvais endroits, dans un "scénario cauchemardesque".

Les analystes ont souligné que la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement étaient les principaux points de pression pour les compagnies aériennes, malgré les couvertures. JPMorgan, Goodbody et Citi ont désigné Wizz Air WIZZ.L comme le transporteur européen le plus exposé en raison de sa forte présence en Israël. Ses actions ont baissé de 7 % lundi.

La compagnie aérienne d'Abu Dhabi Etihad a repris certains vols lundi, tandis que l'aéroport israélien Ben Gurion a annoncé une réouverture limitée.

L'autorité de l'aviation civile des Émirats arabes unis commencera à opérer des "vols spéciaux" dans les aéroports du pays, a rapporté l'agence de presse nationale WAM , dans le cadre des efforts visant à permettre à certains des dizaines de milliers de passagers bloqués au Moyen-Orient de quitter la région.

Même avant le conflit, le secteur était soumis à des tensions, les voyageurs soucieux de leur budget évitant les vacances coûteuses. Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a prévu lundi un bénéfice pour 2026 plus faible que prévu.

De nombreux transporteurs du Moyen-Orient ont continué à annuler des vols. Flydubai a suspendu tous les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15 heures (1100 GMT) mardi.

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées, notamment ANA Holdings 9202.T du Japon, Air China 0753.HK 601111.SS , China Eastern Airlines

600115.SS et AirAsia X AIRX.KL de Malaisie, qui ont toutes chuté d'au moins 4 %. Cathay Pacific 0293.HK a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris vers Dubaï et Riyad, et a renoncé aux frais de modification de réservation.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a annulé les vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague, Birmingham, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar, et a indiqué que les vols à destination de New York et de Newark feraient le plein à Rome.

LES PASSAGERS SE PRÉCIPITENT POUR CHANGER DE VOL

Les retombées ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï était l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions. Doha se classait au 10e rang.

Lufthansa a annulé les vols de passagers à destination et en provenance des Émirats arabes unis, mais a tenté de faire décoller un Airbus de Dubaï à Munich sans passagers.

Les passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage avec peu d'informations. Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont vu leur vol pour Milan via Doha annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros (4 708 dollars).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol est retourné à Melbourne, avant qu'ils ne s'envolent ensuite pour Sydney. "On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé", raconte Jenni. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes cherchaient même la moindre information", a déclaré Doug.

(1 dollar = 0,8495 euro)