Le conflit au Moyen-Orient fait reculer le consensus de 2026

L'escalade de la guerre au Moyen-Orient a amené les investisseurs à remettre en question certaines des opérations et certains des thèmes les plus populaires de 2026, avec la chute des actions mondiales, la hausse du dollar et la réduction des paris sur les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

"Cette année, les investisseurs se sont positionnés sur la croissance. Un choc stagflationniste ne faisait pas partie du plan", a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING.

"Les investisseurs envisagent les choses avec prudence et il leur reste encore beaucoup à faire pour se désengager."

Voici cinq thèmes populaires qui ont été bouleversés par le conflit au Moyen-Orient:

1/ LES POSITIONS COURTES SUR LE DOLLAR SONT RÉDUITES

Selon les données hebdomadaires de l'autorité de régulation des marchés américains, le mois dernier encore, les investisseurs ont tenu leur plus grand pari baissier sur le dollar depuis 2021.

Les baisses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale américaine n'incitaient guère à investir massivement dans la monnaie américaine.

Mais après le début du conflit, le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre dernier, signe d'une ruée vers la sécurité.

"Le dollar américain est le grand gagnant du conflit au Moyen-Orient", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principale chez Swissquote. "L'économie américaine sera probablement plus résistante aux chocs énergétiques."

Les Etats-Unis sont aujourd'hui un exportateur net d'énergie et n'importent que 17% de leurs besoins, soit le niveau le plus bas depuis 40 ans, selon Jean-François Robin, responsable de la recherche mondiale chez Natixis CIB.

2/ LES ACTIONS DU RESTE DU MONDE S'EFFONDRENT

Les actions mondiales, qui ont commencé l'année 2026 soutenues par un large consensus "acheter des actions", ont fortement chuté.

L'indice MSCI World ex-US .MIWU00000PUS a brusquement chuté après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, tandis que le S&P 500 .SPX a mieux résisté, les investisseurs privilégiant les États-Unis, dont l'économie est moins dépendante des importations d'énergie.

"Le conflit n'a pas détruit la thèse des actions à long terme 2026, mais il l'a rendue beaucoup plus dépendante des taux et du pétrole", a déclaré Lale Akoner, stratège du marché mondial chez eToro, ajoutant que si l'énergie maintient l'inflation, "les multiples, et non les bénéfices, sont le maillon faible."

Elle a déclaré que les premiers signes d'élargissement du leadership au-delà des États-Unis s'étaient estompés, les investisseurs revenant à la profondeur et à la liquidité des marchés américains.

Ozkardeskaya de Swissquote a déclaré que le choc pourrait déplacer les flux vers les marchés riches en énergie et peser sur les économies dépendantes de l'énergie, ce qui pourrait interrompre la rotation des États-Unis vers l'Europe et l'Asie.

3/ LES MARCHÉS ÉMERGENTS SECOUÉS

Les actions et les devises des marchés émergents ont été très performantes en début d'année, avec un bond de plus de 15% des actions EM .MIEF00000PUS et une hausse de 1,9% de l'indice MSCI des devises des marchés émergents .MIEM00000CUS jusqu'à vendredi dernier.

Mais les deux indices ont perdu respectivement 7 % et 1,5 % la semaine dernière, avec de fortes baisses pour les valeurs les plus performantes depuis le début de l'année, comme le Kospi sud-coréen .KS11 .

"Les plus grandes sous-performances de cette semaine ont été les plus performantes entre janvier et février", a déclaré Goldman Sachs à propos des devises émergentes dans une note aux clients mercredi.

La société de courtage a déclaré que le retrait des risques était le plus fort sur les marchés les plus exposés au Moyen-Orient et aux chocs pétroliers, tels que l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Thaïlande, ainsi que sur les marchés les plus performants de l'année dernière tels que la Corée, le Brésil et l'Afrique du Sud. Les analystes de JPMorgan ont fait passer le marché émergent EMEA FX à "marketweight" mardi, et ont ajouté le zloty polonais à leur liste de devises "underweight", affirmant que l'Europe centrale et orientale est particulièrement exposée aux prix de l'énergie.

4/ LES RÉDUCTIONS DE TAUX DE LA FED REMISES EN QUESTION La hausse des prix de l'énergie a alimenté les inquiétudes sur l'inflation et a poussé les opérateurs à modérer leurs attentes sur les baisses de taux d'intérêt de la Fed.

Avant le début du conflit, les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait environ 50 % de chances que la Fed réduise ses taux lors de la réunion de juin, qui serait la première sous la direction de son nouveau président. Cette probabilité a été ramenée à environ 25 %. Le récent choc énergétique a poussé les marchés à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, et les opérateurs tablent désormais sur une hausse des taux de la Banque centrale européenne, plutôt que sur une réduction, cette année.

"Certains des changements les plus importants dans la fixation des prix des banques centrales du G10 pour 2026 ont eu lieu dans des économies dont les prix prévoyaient un nouvel assouplissement cette année", a déclaré Goldman Sachs.

5/ LES BANQUES

Les valeurs bancaires .MIWO0BK00PUS - qui avaient enregistré des gains modestes plus tôt en 2026 - ont chuté alors que les investisseurs réévaluent les retombées économiques des perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Le risque d'une augmentation des coûts de l'énergie a alimenté les craintes d'un retour des pressions inflationnistes, ce qui laisse entrevoir un ralentissement des prêts et une baisse de la demande de crédit, même si les taux d'intérêt restent élevés.

Alors que des taux d'intérêt plus élevés soutiennent généralement les marges des banques, de nouvelles inquiétudes concernant l'inflation peuvent freiner l'emprunt et l'investissement.

"Le principal risque à surveiller est celui des spreads de crédit et de la liquidité du marché privé; les gros titres géopolitiques importent surtout s'ils se traduisent par un resserrement des conditions financières", a déclaré Akoner d'eToro.