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Le concepteur de puces Velaura AI valorisé à plus d'un milliard de dollars lors d'un tour de table
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 20:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux points 5 et 6)

Velaura AI a annoncé mardi avoir levé 110 millions de dollars lors d'un tour de table de série Aqui a valorisé la start-up de conception de puces à plus d'un milliard de dollars. Les investisseurs ont ainsi apporté leur soutien à sa technologie capable de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation des centres de données dédiés à l'IA.

Ce tour de table a été mené par Seligman Ventures, avec la participation d’un nouvel investisseur, Capricorn Investment Group. Les investisseurs existants, Samsung Catalyst Fund, StepStone Group et Maverick Silicon, y ont également pris part.

Voici quelques détails:

* Velaura AI développe des puces à faible consommation d’énergie et des technologies logicielles destinées aux centres de données et aux applications dites d’IA physique, notamment la robotique et les systèmes autonomes.

* La start-up a indiqué que ces fonds serviront à accélérer le développement et le déploiement de ses produits d’IA, ainsi qu’à recruter davantage d’ingénieurs et de personnel en contact avec la clientèle.

* Plus tôt cette année, Velaura a annoncé le lancement de Titan Core, sa plateforme propriétaire de conception de puces visant à améliorer l’efficacité et à réduire la consommation d’énergie des charges de travail des centres de données.

* «La prochaine ère de l’IA sera définie non seulement par de meilleurs modèles, mais aussi par une rentabilité informatique fondamentalement améliorée », a déclaré Rajiv Khemani, cofondateur et directeur général de Velaura AI, dans un communiqué.

* Velaura collabore avec trois des quatre plus grands fournisseurs de cloud computing, a indiqué M. Khemani à Reuters, sans toutefois vouloir les nommer.

* La start-up facture des frais initiaux pour sa technologie, auxquels s’ajoute une redevance liée à une part des économies d’énergie réalisées par les clients — une structure qui, comme l’a confirmé M. Khemani, est similaire au modèle de licence par puce d’Arm avant que cette dernière ne commence à fabriquer ses propres puces.

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