Le concepteur de puces Ambiq Micro en hausse après une levée de fonds de 156 millions de dollars

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24 juin - ** Les actions d'Ambiq Micro ( AMBQ.N ), concepteur de puces électroniques, ont progressé de 3,9 % mercredi pour atteindre 82,87 dollars, à la suite d'une offre secondaire de 156 millions de dollars ** La société AMBQ, basée à Austin, au Texas, a annoncé mardi soir la fixation du prix de 2 millions d'actions à 78 dollars, soit une décote de 2,2 % par rapport au dernier cours de clôture ** Le volume de l’offre a été augmenté par rapport à 1,8 million d’actions

** AMBQ prévoit d’utiliser le produit net de l’émission principalement à des fins générales, notamment pour des activités de vente et de marketing, le développement de produits et des dépenses d’investissement

** BofA et UBS sont co-chefs de file, aux côtés de Needham, Stifel et Roth Capital en tant que chefs de file ** AMBQ a fait son entrée en bourse il y a près d’un an, après une introduction en bourse à 24 dollars

** Le titre a plus que triplé au cours des trois derniers mois et a atteint jeudi dernier un plus haut intrajournalier record de 91,61 dollars

** La recommandation moyenne des cinq analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 70 dollars, selon les dernières données de LSEG