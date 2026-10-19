Le comprimé de Gilead s'avère efficace lors d'un essai clinique de phase intermédiaire sur une maladie intestinale

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Gilead Sciences GILD.O a annoncé lundi que son comprimé expérimental à prise unique quotidienne avait permis de réduire les symptômes d’une maladie intestinale chronique chez un plus grand nombre de patients que le placebo, dans le cadre d’un essai clinique de phase intermédiaire.

* Le médicament, l’emvistegrast, était testé chez des adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère, une affection chronique provoquant une inflammation et des ulcères au niveau du tube digestif

* Ce comprimé est conçu pour bloquer la voie de l’intégrine α4β7, une cible déjà validée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

* Au bout de 12 semaines, 66% des patients ayant reçu une dose de 200 mg du médicament ont vu leurs symptômes s’atténuer, contre 37% dans le groupe placebo, ce qui correspond à l’objectif principal de l’essai

* Par ailleurs, 31% des patients ayant reçu le traitement ont atteint une rémission clinique, contre 8% dans le groupe placebo

* Les analystes de BMO Capital Markets ont déclaré considérer ces données comme « un élément positif supplémentaire pour la stratégie de Gilead dans le domaine des maladies inflammatoires, qui établit l’emvistegrast comme une option orale crédible ciblant l’intégrine α4β7 »

* Le médicament a été globalement bien toléré, les taux globaux d’effets indésirables étant comparables entre le groupe de traitement et le groupe placebo, et aucun effet indésirable grave n’a été associé au médicament à l’étude

* Gilead a indiqué qu’elle prévoyait de lancer en 2027 une étude de phase avancée sur ce comprimé en monothérapie