Le commissaire de la FDA, Makary, défend la décision de l'agence concernant le médicament Replimune

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Le Dr Marty Makary, commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, a défendu mardi la décision de l'agence de ne pas approuver le médicament de Replimune REPL.O pour le traitement du cancer de la peau à un stade avancé.

“Si vous lisez ce que nous appelons notre lettre de réponse complète, vous comprendrez les détails du raisonnement de la FDA”, a déclaré Makary lors d'une interview sur CNBC.

L'action Replimune a perdu 5% en début de séance.