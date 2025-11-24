Le comité spécial de Grindr met fin aux discussions sur la proposition de privatisation

Le comité spécial de l'application de rencontres Grindr GRND.N a mis fin à son engagement concernant la proposition non sollicitée de rachat par les grands actionnaires, a déclaré la société lundi.