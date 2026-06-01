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Le come-back des éditeurs de logiciels ?
information fournie par AOF 01/06/2026 à 19:00

(Zonebourse.com) - Après avoir traversé une période difficile depuis l'automne dernier, les éditeurs de logiciels se redressent depuis quelques semaines. Le secteur a été sous pression ces derniers temps en raison des craintes que les nouveaux outils d'IA, notamment Claude Code d'Anthropic et Codex d'OpenAI, fassent tomber les barrières à l'entrée de l'industrie. Ces craintes ne se sont toutefois pas matérialisées dans les résultats du premier trimestre.

Le rebond de l'industrie a commencé en mai dans le sillage de résultats meilleurs que prévu de poids lourds comme AppLovin, Constellation Software, ServiceNow et des géants de la cybersécurité. Salesforce a également surpris à la hausse la semaine dernière et annoncé un retour massif de capital aux actionnaires de 25 MdsUSD à l'occasion de ses résultats du premier trimestre.

Le mouvement semble s'accélérer ce lundi après les propos du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a déclaré que c'était "une période formidable pour une entreprise de logiciels", tout en précisant que les logiciels "doivent être présentés à l'agent [IA] de manière à ce qu'il puisse s'en servir".

Sur le plan technique, l'ETF IGV a récemment formé une figure en "tête-épaules inversée", ce qui, dans le langage des techniciens, suggère le début d'un retournement haussier majeur. Depuis son plus bas de la mi-avril, l'ETF IGV a ainsi autant progressé que l'indice SOX des semi-conducteurs ( 40%).

La valorisation reste toutefois largement différente puisque le segment des logiciels s'échange à environ 20-21 fois ses bénéfices prospectifs, soit deux écarts-types en dessous de sa moyenne des dix dernières années, tandis que le segment des semi-conducteurs s'échange à 29 fois ses bénéfices prospectifs, soit deux écarts-types au-dessus de sa moyenne des dix dernières années.

Malgré une hausse de près de 40% en deux mois, il semblerait donc y avoir encore un potentiel de re-rating important sur le compartiment des logiciels, mais cela dépendra pour beaucoup de la capacité de ces entreprises à prouver que l'IA est davantage un atout qu'une menace pour leur modèle économique.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 19:00:00.

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