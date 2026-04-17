Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, quitte son poste alors que le pionnier du streaming est en quête de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur la direction de Netflix par Reed Hastings, des commentaires de Ted Sarandos, co-PDG, paragraphes 8-12)

* L'action Netflix chute de 9 % après le départ de Hastings et la faiblesse des prévisions de résultats

* Netflix envisage de croître grâce à la publicité, aux événements en direct et à de nouveaux contenus, selon le co-PDG Peters

* Netflix annonce un bénéfice par action de 1,23 $ pour le premier trimestre et un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars, en hausse de 16 %

par Dawn Chmielewski

Le président de Netflix

NFLX.O , Reed Hastings, quitte le service de streaming qu'il a cofondé il y a 29 ans. Le départ de Hastings, 65 ans, intervient à un moment inopportun. L'entreprise cherche de nouvelles voies de croissance alors que les ventes ralentissent en raison de la concurrence, et après l'échec en février d'une fusion potentiellement transformatrice avec Warner Bros Discovery WBD.O .

Netflix a annoncé jeudi un bénéfice par action pour le trimestre en cours inférieur aux attentes des analystes et une croissance du chiffre d'affaires trimestriel la plus faible depuis un an, selon LSEG.

L'action de la société a plongé d'environ 9 % à l'annonce du départ de Reed Hastings.

Dans une lettre aux actionnaires de 14 pages publiée jeudi, Netflix a réaffirmé sa stratégie visant à divertir le monde entier en proposant des films et des séries pour tous les goûts, toutes les cultures et toutes les langues. Les perspectives pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

Le codirecteur général de la société, Greg Peters, a déclaré que Netflix avait terminé l'année dernière avec plus de 325 millions de membres payants et qu'elle divertissait un public proche d'un milliard de personnes. "Mais même en tenant compte de ce chiffre, nous avons encore une grande marge de manœuvre pour développer notre marché potentiel", a-t-il déclaré.

Dans sa lettre aux investisseurs, Netflix indique que Reed Hastings ne se présentera pas à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de juin et qu'il prévoit de se consacrer à la philanthropie et à d'autres activités.

DE LA LOCATION DE DVD AU GÉANT DU STREAMING

Reed Hastings a transformé Netflix d'une entreprise de location de DVD par courrier en un géant mondial du streaming qui a révolutionné la distribution de films et de séries télévisées. Il a dirigé l'entreprise en dépit de faux pas, comme la décision éphémère, en 2011, de scinder l'activité DVD en un service appelé Qwikster. Il l'a également aidée à faire face à une pandémie, ce qui a permis à Netflix de connaître une forte croissance alors que d'autres entreprises de divertissement étaient en difficulté.

L'entrepreneur a forgé la culture de performance unique de Netflix dans un moment de crise, lorsque le financement des startups Internet s'est tari et que Hastings a été contraint de licencier un tiers de ses employés. Cette mise à l'écart de tous les employés, à l'exception des "gardiens", a entraîné une hausse de la productivité qui a jeté les bases du "Netflix Way", écrit Hastings dans son livre "No Rules Rules" (Pas de règles, pas de règles).

"Ma véritable contribution à Netflix n'a pas été une décision unique", a écrit Reed Hastings jeudi, mais plutôt "la construction d'une entreprise dont d'autres pourraient hériter et qu'ils pourraient améliorer".

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a loué le leadership de Hastings et son désir de construire une entreprise qui lui survivrait.

"Il a créé une entreprise de preneurs de risques et une culture où le caractère compte et où personne ne se repose dans la poursuite de l'excellence", a déclaré Ted Sarandos. "J'ai adoré travailler avec et pour Reed au cours des incroyables rebondissements qu'a connus notre entreprise, et il a donné l'exemple de ce que c'est que d'être un leader et un ami".

Richard Greenfield, analyste des médias chez LightShed Partners, a déclaré que "le départ de Reed Hastings a effrayé les investisseurs".

AUGMENTATION DES FRAIS DE RÉSILIATION DE WARNER BROS

La société n'a pas précisé comment elle comptait dépenser les 2,8 milliards de dollars d'indemnités de licenciement qu'elle a reçus après avoir perdu le studio de cinéma Warner Bros et HBO, et a augmenté son bénéfice par action à 1,23 dollar au premier trimestre, contre 66 cents par action au même trimestre de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires a atteint 12,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant légèrement les prévisions des analystes qui tablaient sur 12,18 milliards de dollars.

Netflix, qui a longtemps dit aux investisseurs que l'acquisition de Warner Bros était une proposition "agréable à avoir, mais pas nécessaire", a mis l'accent sur les domaines de croissance future.

La société a déclaré que son investissement dans l'élargissement de son offre de divertissement avec des podcasts vidéo et des spectacles en direct - tels que la Classique mondiale de baseball au Japon - alimente l'engagement. Elle prévoit d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et la monétisation, car les recettes publicitaires restent en bonne voie pour atteindre 3 milliards de dollars en 2026, soit deux fois plus qu'il y a un an.