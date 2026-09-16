Le cofondateur de DeepMind met en garde contre le risque que les capacités de l'IA ne dépassent les contrôles de sécurité, rapporte le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shane Legg, cofondateur de Google DeepMind, a averti que les progrès rapides de l’IA ne devaient pas prendre le pas sur les contrôles de sécurité, alors qu’il lançait un institut destiné à étudier le déploiement de l’intelligence artificielle générale (AGI), a rapporté mercredi le Financial Times.

Les mises en garde des entreprises spécialisées dans l’IA concernant l’auto-amélioration récursive interviennent alors que des chercheurs indiquent que des agents d’IA de plus en plus performants sont capables d’écrire des logiciels, d’effectuer des tâches de manière autonome et de contribuer au développement de systèmes d’IA. Cela soulève des inquiétudes quant au fait que la technologie pourrait progresser plus vite que les mesures de sécurité destinées à la surveiller et à la contrôler.

* L'appel lancé par Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, en faveur d’un ralentissement mais non d’une suspension de la mise sur le marché des modèles de pointe était « intéressant d’un point de vue stratégique » et « mérite d’être pris en considération », a déclaré M. Legg, selon l’article.

* Il a ajouté qu’il était prématuré de déclarer que l’IA générale (AGI) avait été atteinte, malgré les récentes déclarations de dirigeants de Nvidia NVDA.O et OpenAI, rapporte le FT.

* M. Legg reste « confiant » quant à ses prévisions, selon lesquelles il y aurait 50 % de chances d’atteindre une IA générale « minimale » d’ici 2028, précise l’article.

* Le DeepMind Institute a pour objectif d’élargir le débat public sur l’AGI, que Google DeepMind définit comme un système doté des capacités cognitives du cerveau humain, ajoute l’article.

* Selon le Financial Times, l’institut abordera des thèmes tels que la science, l’éducation, la société, la politique, la philosophie et l’épanouissement humain.

* Ses trois premiers essais traitent de la sécurité de l’IA, de la politique économique et des principes d’un “nouvel utopisme”, précise l’article.