Le CME indique que BrokerTec EU est en activité alors que d'autres marchés sont interrompus après un problème de refroidissement dans un centre de données
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi sur X que les marchés BROKERTEC EU sont ouverts et fonctionnent, tandis que tous les autres marchés du CME Group restent arrêtés après une interruption causée par un problème de refroidissement dans son centre de données CyrusOne.

