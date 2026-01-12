information fournie par So Foot • 12/01/2026 à 23:02

Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese

Juventus 5-0 Cremonese

Buts : Bremer (12 e ), David (15 e ), Yildiz (35 e ),Terracciano (48 e , CSC) et McKennie (64 e ) pour les Turinois

On vous avait prévenu, cette année, c’est pour lui !…

JF pour SOFOOT.com