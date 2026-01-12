Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
information fournie par So Foot•12/01/2026 à 23:02
Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
Juventus 5-0 Cremonese
Buts : Bremer (12
e
), David (15
e
), Yildiz (35
e
),Terracciano (48
e
, CSC) et McKennie (64
e
) pour les Turinois
On vous avait prévenu, cette année, c’est pour lui !…
Le Paris FC a signé lundi l'exploit d'éliminer en 16e de finale de la Coupe de France (1-0) le double tenant, le Paris SG, qui abandonne son premier titre de la saison, payant cher ses nombreuses occasions manquées. L'année 2026 avait bien commencé par un premier ...
Lire la suite
En manque cruel d'efficacité, le PSG s'est incliné sur sa pelouse face au Paris FC et prend déjà la porte en Coupe de France (0-1). On attendait un derby sans histoire du lundi soir, finalement, le PFC a redonné espoir à tous ceux qui espèrent encore gagner la ...
Lire la suite
La haie d’honneur que le Barça n’aura pas. Xabi Alonso mis à la porte, voilà le Real Madrid orphelin d’un coach de renom sur son banc. Voilà surtout Kylian Mbapppé orphelin d’un technicien sous les ordres duquel il a déjà planté la bagatelle de 29 buts depuis le ...
Lire la suite
Les adieux à la maison, c’est toujours mieux. De passage à Paris et au Parc des Princes à l’occasion du 16 e de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, Mamadou Sakho s’est fendu d’une annonce importante devant son public préféré : il raccroche les ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer