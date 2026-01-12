 Aller au contenu principal
Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France
12/01/2026 à 23:10

Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France

Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France

En manque cruel d'efficacité, le PSG s'est incliné sur sa pelouse face au Paris FC et prend déjà la porte en Coupe de France (0-1). On attendait un derby sans histoire du lundi soir, finalement, le PFC a redonné espoir à tous ceux qui espèrent encore gagner la compétition et écrit une très belle page de son histoire.

PSG 0-1 PFC

But : Ikoné (74 e ) pour la team Jean-Bouin

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Sport
  • Le joueur du Paris SG Ousmane Dembélé la mine défaite, après l'élimination de son équipe par le Paris FC, dès les 16es de finale de la Coupe de France, le 12 janvier 2026, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Coupe de France: exploit du PFC qui élimine le PSG en 16e de finale
    information fournie par AFP 12.01.2026 23:30 

    Le Paris FC a signé lundi l'exploit d'éliminer en 16e de finale de la Coupe de France (1-0) le double tenant, le Paris SG, qui abandonne son premier titre de la saison, payant cher ses nombreuses occasions manquées. L'année 2026 avait bien commencé par un premier ... Lire la suite

  • Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
    Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
    information fournie par So Foot 12.01.2026 23:02 

    Juventus 5-0 Cremonese Buts : Bremer (12 e ), David (15 e ), Yildiz (35 e ),Terracciano (48 e , CSC) et McKennie (64 e ) pour les Turinois On vous avait prévenu, cette année, c’est pour lui !… JF pour SOFOOT.com

  • Kylian Mbappé fait ses adieux à Xabi Alonso
    Kylian Mbappé fait ses adieux à Xabi Alonso
    information fournie par So Foot 12.01.2026 22:15 

    La haie d’honneur que le Barça n’aura pas. Xabi Alonso mis à la porte, voilà le Real Madrid orphelin d’un coach de renom sur son banc. Voilà surtout Kylian Mbapppé orphelin d’un technicien sous les ordres duquel il a déjà planté la bagatelle de 29 buts depuis le ... Lire la suite

  • Clap de fin pour Mamadou Sakho
    Clap de fin pour Mamadou Sakho
    information fournie par So Foot 12.01.2026 22:05 

    Les adieux à la maison, c’est toujours mieux. De passage à Paris et au Parc des Princes à l’occasion du 16 e de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, Mamadou Sakho s’est fendu d’une annonce importante devant son public préféré : il raccroche les ... Lire la suite

