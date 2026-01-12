Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France
En manque cruel d'efficacité, le PSG s'est incliné sur sa pelouse face au Paris FC et prend déjà la porte en Coupe de France (0-1). On attendait un derby sans histoire du lundi soir, finalement, le PFC a redonné espoir à tous ceux qui espèrent encore gagner la compétition et écrit une très belle page de son histoire.
PSG 0-1 PFC
But : Ikoné (74 e ) pour la team Jean-Bouin
Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
