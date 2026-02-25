Le CME Group rouvre le marché des métaux et du gaz naturel Globex après une brève interruption technique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la reprise des transactions)

Le CMEGroup CME.O a rouvert les marchés à terme et d'options sur les métaux et le gaz naturel Globex mercredi après une brève interruption due à des problèmes techniques.

Plus tôt dans la journée, les marchés à terme et d'options sur les métaux et le gaz naturel du CME Globex ont été interrompus à 12:15 p.m. CT en raison d'un problème technique.

"Les marchés à terme et d'options sur le gaz naturel ont rouvert à 12 h 50 CT. Les marchés des métaux ont rouvert à 1:45 CT", a déclaré la CME dans un communiqué envoyé par courriel.

Le CME a indiqué que tous les ordres journaliers et les ordres "good-till-date" (GTD) de mercredi seraient annulés, tandis que les ordres "good-till-canceled" (GTC) qui avaient déjà été confirmés resteraient actifs.

Les ordres GTD ne restent actifs que jusqu'à une date donnée, tandis que les ordres GTC restent dans le carnet jusqu'à ce qu'un opérateur les annule.

CME, le plus grand opérateur boursier en termes de valeur de marché, fournit une large gamme de produits de référence sur les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les crypto-monnaies et l'agriculture.

Au début du mois, CME Group a signalé des retards dans la publication des prix de règlement des métaux.