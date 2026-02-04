Le CME dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande de couverture qui stimule les volumes de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'estimations dans le titre, les paragraphes 1 et 11; commentaires du directeur général dans les paragraphes 6 et 8)

La bourse de produits dérivés CME Group

CME.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, les investisseurs ayant augmenté leurs activités de couverture pour gérer les risques du marché.

L'incertitude croissante concernant les perspectives économiques générales, y compris le rythme des réductions de taux d'intérêt, et l'escalade des tensions géopolitiques et commerciales ont incité les investisseurs à couvrir leurs portefeuilles de manière plus agressive. Cette évolution a favorisé la hausse de la demande de produits d'actions et de métaux.

L'or et l'argent ont atteint des niveaux record en décembre , alimentés par des paris croissants sur la baisse des taux d'intérêt américains qui ont poussé les investisseurs à considérer les métaux comme des réserves de valeur privilégiées.

Le volume quotidien moyen des métaux (ADV) a plus que doublé pour atteindre le chiffre record de 1,4 million de contrats, tandis que le volume quotidien moyen des actions a augmenté de 22 %.

Le volume quotidien moyen sur la plus grande place de marché de produits dérivés au monde a augmenté d'environ 7,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 27,4 millions de contrats.

"Dans un environnement où le risque est toujours présent, la demande des clients pour nos produits et services a généré un volume quotidien moyen record", a déclaré Terry Duffy, directeur général de CME.

Les revenus tirés des données de marché ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 208 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que les frais de compensation et de transaction - la principale source de revenus de la bourse - ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 1,33 milliard de dollars.

Duffy a déclaré que CME se concentrait sur l'élargissement de l'accès grâce à des initiatives telles que la compensation du Trésor américain, le trading de crypto-monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et les marchés de prédiction.

Le CME et la société de paris sportifs FanDuel ont annoncé le lancement de leur plateforme de marchés de prédiction dans cinq États américains en décembre.

Les marchés de prédiction, qui permettent aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements réels, ont gagné en popularité depuis le cycle des élections présidentielles américaines de 2024.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 997,7 millions de dollars, soit 2,77 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre. Les analystes estimaient en moyenne 2,74 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.