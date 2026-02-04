Le CME dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une forte demande de couverture qui stimule les volumes de transactions

L'ADV du CME atteint le chiffre record de 27,4 millions de contrats

Exploration des marchés de prédiction, pour éviter les petits contrats d'événements politiques

Le directeur général rejette les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats

La bourse de produits dérivés CME Group

CME.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, les investisseurs ayant augmenté leurs activités de couverture pour gérer les risques du marché.

L'incertitude croissante sur les perspectives économiques, y compris le rythme des réductions de taux d'intérêt et la montée des tensions géopolitiques et commerciales, a poussé les investisseurs à se couvrir plus agressivement, augmentant la demande pour les produits liés aux actions et le commerce des métaux.

Le volume quotidien moyen total (ADV) sur la plus grande place de marché de produits dérivés au monde a augmenté d'environ 7,5 % pour atteindre un record de 27,4 millions de contrats.

"(Le trimestre) renforce notre opinion sur le volume quotidien moyen élevé, l'élargissement des facteurs de volume, les marges solides et la flexibilité du rendement du capital", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

Les actions de CME étaient en baisse de 1,6 %, les analystes de Jefferies soulignant que les dépenses trimestrielles étaient " légèrement plus élevées " que les attentes de la Bourse.

Le directeur général Terry Duffy, lors d'un appel après la publication des résultats, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'IA pourrait perturber ou désintermédier l'entreprise, alors que les actions mondiales du secteur des logiciels et de la technologie ont été vendues cette semaine en raison de ces inquiétudes.

BOOM DES MARCHÉS PRÉDICTIFS

Les bourses traditionnelles et les plateformes de crypto-monnaies misent de plus en plus sur les marchés prédictifs, car l'appétit des investisseurs pour les transactions basées sur des événements est en plein essor.

L'intérêt pour les marchés prédictifs a fortement augmenté lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, ce qui a entraîné une croissance rapide du nombre d'utilisateurs. Cette expansion a conduit les critiques à se demander si ces produits constituent des marchés réglementés ou des jeux d'argent.

M. Duffy a déclaré que la CME n'excluait pas les contrats sur les événements politiques, mais qu'elle éviterait les petites courses au Congrès ou dans les États, ajoutant que les contrats à plus grande échelle, tels que l'élection présidentielle américaine, étaient acceptables.

"Nous n'allons pas nous enliser dans des batailles juridiques pour savoir s'il s'agit de paris sportifs ou de marchés de swaps", a-t-il déclaré.

La société a lancé une plateforme de marchés prédictifs dans cinq États américains en décembre avec la société de paris sportifs FanDuel.

Le bénéfice ajusté de CME s'est élevé à 2,77 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,74 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.