Le CME déclare que BrokerTec EU et BrokerTec US reprennent leurs activités, tandis que les autres marchés restent interrompus

(Mise à jour avec l'ouverture des activités de BROKERTEC US)

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi dans un post sur X que BrokerTec EU et US sont ouverts et actifs, tandis que le reste de ses marchés restent arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données CyrusOne.