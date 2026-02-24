Le CME déclare être au courant du problème qui bloque la création de nouveaux spreads ; le support est engagé

Le groupe CME CME.O a déclaré mardi que son Global Command Center était au courant d'un problème dans CME Direct qui empêche les utilisateurs de créer de nouveaux Spreads définis par l'utilisateur, et que le support était engagé.