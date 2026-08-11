Le CME autorisera la négociation 24h/24 des contrats à terme sur l'argent de 100 onces à partir de septembre

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Le CME Group CME.O a annoncé mardi qu’il autoriserait , à partir de septembre, la négociation 24h/24 de son contrat à terme sur l’argent de 100 onces, l’opérateur boursier souhaitant tirer parti de la forte demande pour ses produits sur les métaux précieux destinés aux particuliers, suite au lancement record de l’or.

* Depuis le lancement, le 24 juillet, de la négociation 24h/24 et 7j/7 des contrats à terme sur l’or de 1 once, plus de 53 000 contrats ont été négociés lors des séances prolongées du week-end, ce qui représente une valeur notionnelle d’environ 219 millions de dollars, a indiqué le CME.

* Il s’agit de la plus grande poche de liquidité pour les transactions de fin de semaine sur les contrats à terme sur l’or, a ajouté l’opérateur boursier.

* Les contrats sur l’or de 1 once et sur l’argent de 100 onces sont tous deux conçus avec une exposition notionnelle réduite afin d’attirer les traders particuliers, a précisé le CME.

* La société a indiqué que son activité sur les métaux avait atteint un niveau record au premier semestre, avec un volume quotidien moyen de 1,3 million de contrats, en hausse de 55 % par rapport à l’année précédente, grâce notamment aux échanges de métaux précieux.

* Au premier semestre, la valeur notionnelle moyenne des transactions sur les contrats à terme sur l’argent du CME Group a atteint un record de 50 milliards de dollars par jour, a précisé l’opérateur.

* Il a ajouté que les contrats à terme sur l’argent de 100 onces, lancés en février 2026, avaient enregistré un volume moyen quotidien de 17 800 contrats négociés au cours du premier semestre 2026.

* Les contrats à terme sur l’argent de 100 onces sont réglés financièrement en fonction du prix de règlement quotidien du contrat à terme de référence mondial COMEX sur l’argent de 5 000 onces; ils sont cotés par le COMEX et soumis à ses règles.

* L’extension de la négociation 24h/24 et 7j/7 pour les contrats à terme sur l’argent, à partir de septembre, est en attente d’examen par les autorités de régulation.