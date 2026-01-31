Le CME augmente les marges sur l'or et l'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME GROUP:

* AUGMENTE LA MARGE INITIALE DE SES CONTRATS À TERME SUR L'OR COMEX 100 DE 6 % À 8 %

* AUGMENTE LA MARGE INITIALE SUR SES CONTRATS À TERME SUR L'ARGENT COMEX 5000 DE 11 % À 15 %

* LES TAUX SERONT EFFECTIFS APRÈS LA FERMETURE DES BUREAUX LE LUNDI 2 FÉVRIER 2026