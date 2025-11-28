Le CME annonce que le marché Globex FX spot plus ouvrira à 09:00 CT

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que son marché des changes Globex au comptant plus sera pré-ouvert à 08:30 Central Time (1430 GMT) et ouvert à 09:00 CT (1500 GMT), après une interruption antérieure causée par un problème de refroidissement dans ses centres de données.