Le CME annonce l'ouverture des marchés à terme et d'options Globex à 7h30 CT

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que ses marchés à terme et d'options Globex ont pré-ouvert à 07h00 heure du Centre (13h00 GMT) et ont ouvert à 07h30 CT, après un arrêt antérieur causé par un problème de refroidissement dans ses centres de données.

Le plus grand opérateur boursier du monde en termes de valeur de marché avait interrompu l'activité sur plusieurs marchés plus tôt dans la journée afin de résoudre le problème.

Le CME, qui propose des échanges de produits de référence couvrant les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les crypto-monnaies et l'agriculture, a d'abord signalé la panne à 2 h 40 GMT sur son site web.