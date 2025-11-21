Le cluster de supercalculateurs Foxconn-Nvidia, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, sera prêt d'ici le premier semestre 2026, selon Foxconn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le centre de données sera le premier centre de données GB300 AI d'Asie

L'assembleur d'iPhone s'est lancé dans l'IA et les VE

L'entreprise peut désormais fabriquer 1 000 baies AI par semaine

Foxconn présente également le modèle A EV lors d'un événement technologique

(Plus de détails sur le Model A EV et le partenariat avec Nvidia) par Wen-Yee Lee

Foxconn 2317.TW a déclaré vendredi qu'un centre de supercalcul de 1,4 milliard de dollars qu'il construit avec Nvidia NVDA.O sera prêt d'ici le premier semestre 2026, et qu'une fois terminé, il sera le plus grand cluster GPU avancé de Taïwan.

Le centre de données de 27 mégawatts sera alimenté par les nouvelles puces Blackwell GB300 de Nvidia et devrait également être le premier centre de données d'IA GB300 d'Asie, a déclaré Neo Yao, directeur général d'une nouvelle unité que Foxconn a créée pour les supercalculateurs d'IA et les opérations de cloud, appelée Visonbay.ai.

"À mesure que la technologie GPU s'accélère, la construction d'installations individuelles peut ne plus avoir de sens économique", a déclaré Alexis Bjorlin, vice-président de Nvidia, lors de la journée technologique du fabricant d'électronique sous contrat, à laquelle ont participé les partenaires et clients de Foxconn, notamment Nvidia NVDA.O , OpenAI et Uber.

"La location de ressources informatiques peut offrir un bien meilleur retour sur investissement, permettant une plus grande flexibilité et aux entreprises d'adapter leurs ressources informatiques en fonction des cycles des produits et de l'activité", a-t-il déclaré.

Foxconn, le principal assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , s'est développé au-delà de l'électronique, dans les véhicules électriques et les centres de données d'IA. L'entreprise est désormais le principal fabricant de racks AI de Nvidia, c'est-à-dire des racks de serveurs adaptés aux charges de travail de l'IA qui abritent des puces, des câbles et d'autres équipements.

L'entreprise est ainsi devenue l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des centres de données, les entreprises d'informatique en nuage dépensant des milliards de dollars pour développer leur infrastructure et leur capacité de recherche en matière d'IA. La semaine dernière, Foxconn a présenté des perspectives optimistes sur la demande liée à l'IA, affirmant qu'il s'agirait d'un moteur important de la croissance en 2026.

Young Liu, président de Foxconn, a déclaré à Reuters, dans une interview publiée plus tôt vendredi avant l'événement, que Foxconn investirait 2 à 3 milliards de dollars par an dans l'IA.

Le fondateur de Foxconn, Terry Gou, a également fait une apparition lors de la journée technologique, tout comme Spencer Huang, responsable de la ligne de produits robotiques de pointe de Nvidia, qui est également le fils du fondateur de Nvidia, Jensen Huang. Spencer Huang a déclaré que Nvidia travaillait avec Foxconn pour introduire l'IA dans les usines et les chaînes de fabrication.

Young Liu a déclaré que l'entreprise avait désormais la capacité de fabriquer 1 000 baies d'intelligence artificielle par semaine, et qu'elle s'attendait à ce que ce taux augmente l'année prochaine.

Il a également déclaré que les volumes de VE de l'entreprise étaient à peu près au niveau où les constructeurs automobiles pourraient externaliser davantage de production à Foxconn et le directeur de la stratégie Jun Seki a présenté sur scène le véhicule électrique "Model A" de l'entreprise.

Young Liu a indiqué que le modèle A avait été conçu par des ingénieurs japonais et que Foxconn prévoyait d'y implanter une entreprise pour servir les clients japonais. Le modèle A sera également fabriqué au Japon, a-t-il ajouté.