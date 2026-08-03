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Le club de football français du Paris Saint-Germain s'associe à Google dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 11:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Paris Saint-Germain (PSG) – champion de France en titre et vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA la saison dernière – a conclu un accord de partenariat avec Google GOOGL.O , a-t-il annoncé lundi.

• Google Gemini deviendra l'assistant IA officiel du PSG, tandis que le Google Pixel deviendra le smartphone officiel du club, a indiqué le PSG dans un communiqué publié sur son site web.

• Le PSG va également aménager un espace Google dans son stade du Parc des Princes, à Paris.

• Les équipes de football, et le sport en général, recourent de plus en plus à l’IA pour analyser des données et créer du contenu destiné à leurs réseaux sociaux.

• En 2025, la Premier League anglaise et Microsoft MSFT.O ont annoncé un partenariat de cinq ans dans le cadre duquel Copilot de Microsoft serait utilisé sur les plateformes numériques de la ligue pour fournir des informations et des statistiques rapides sur les matchs.

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