Le climat des affaires en France s'améliore un peu selon l'Insee
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:00

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne de nouveau 1 point pour s'établir à 98 en novembre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100).

'Le climat des affaires rebondit dans les services (+3 points), se maintient dans le bâtiment et le commerce de gros, et se replie dans l'industrie (-3 points) et le commerce de détail (-2 points)', précise l'institut de statistiques français.

L'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne aussi 1 point à 96, restant sous sa moyenne de longue période depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement de la hausse du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

