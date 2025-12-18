 Aller au contenu principal
Le climat des affaires en France au plus haut depuis juin 2024
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 08:58

En décembre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point pour le 3e mois consécutif pour s'établir à 99, au plus haut depuis juin 2024.

Par secteur d'activité, le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail ( 7 points à 104) et l'industrie ( 4 points à 102), plus modérément dans le bâtiment ( 1 point à 96), et se maintient dans les services (à 98).

Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point et retrouve son niveau d'octobre, à 95. Cette dégradation résulte du repli du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

