Le climat des affaires en France au plus haut depuis juin 2024
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 08:58
Par secteur d'activité, le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail ( 7 points à 104) et l'industrie ( 4 points à 102), plus modérément dans le bâtiment ( 1 point à 96), et se maintient dans les services (à 98).
Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point et retrouve son niveau d'octobre, à 95. Cette dégradation résulte du repli du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).
