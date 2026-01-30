Le choix de Trump pour la Fed, M. Warsh, siège au conseil d'administration d'une entreprise au cœur du conflit commercial entre les États-Unis et la Corée du Sud

Kevin Warsh, le choix du président Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale , a gagné plus d'un million de dollars depuis 2020 en tant que membre du conseil d'administration de la société de commerce électronique Coupang CPNG.N , actuellement au centre des tensions commerciales entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Warsh siège au conseil d'administration de la société basée à Seattle depuis octobre 2019, gagnant près de 325 000 dollars de rémunération totale chaque année depuis 2022. La société a fait l'objet d'une enquête par les régulateurs sud-coréens après une fuite massive de données, mais certains investisseurs américains ont demandé à l'administration Trump d'examiner l'enquête, qui, selon eux, est discriminatoire à l'égard d'une entreprise américaine. Le vice-président JD Vance et le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok ont discuté de la question la semaine dernière, quelques jours avant que M. Trump n'annonce une forte augmentation des droits de douane américains sur les automobiles et autres importations sud-coréennes, qui passeraient de 15 % à 25 %, estimant que Séoul ne respectait pas les engagements pris dans le cadre d'un accord commercial conclu l'année dernière. Des responsables sud-coréens se trouvent à Washington cette semaine pour discuter de l'accord commercial, mais n'ont pas réussi à résoudre le différend.

M. Warsh, 55 ans, est un ancien gouverneur de la Fed qui enseigne actuellement à l'université de Stanford.

La loi sur la Réserve fédérale interdit aux membres du conseil des gouverneurs de la Fed d'exercer un autre emploi, et stipule que "les membres du conseil doivent consacrer tout leur temps aux affaires du conseil."

La Maison-Blanche n'a pas commenté dans l'immédiat la question de savoir si M. Warsh serait tenu de se défaire d'une quelconque participation, ni quand cela pourrait se produire. M. Warsh n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant ses intentions. La Fed n'a pas non plus répondu immédiatement.

Les règles de la Réserve fédérale interdisent à tout membre de détenir des positions ou des actions dans une banque, une institution bancaire ou une société fiduciaire. Ils ne peuvent généralement pas travailler pour une banque membre pendant les deux années qui suivent leur mandat, à moins qu'ils n'aient effectué un mandat complet. En vertu de règles renforcées il y a quelques années après qu'un scandale boursier a entraîné la démission de deux présidents de banques régionales de réserve, il est interdit aux fonctionnaires de la Fed d'acheter des actions individuelles ou de conclure des opérations sur produits dérivés, ou de détenir des obligations individuelles et des titres adossés à des agences. Les nouveaux membres de la Fed disposent de six mois à compter de leur date d'entrée en fonction pour se mettre en conformité.

Warsh, qui a siégé au Conseil des gouverneurs de la Fed de 2006 à 2011, a également siégé au conseil d'administration d'UPS

UPS.N depuis 2012, où sa rémunération a oscillé entre près de 285 000 $ et 305 000 $ de 2021 à 2024, les dernières données disponibles.