Le ministère américain de la Justice publie des tombereaux de documents du dossier Epstein

Le numéro deux du ministère américain de la Justice, Todd Blanche, lors d'une conférence de presse au ministère à Washington, le 30 janvier 2026 ( AFP / Alex Wroblewski )

Le ministère américain de la Justice a entrepris vendredi la publication d'une masse de documents supplémentaires concernant Jeffrey Epstein, affirmant avoir ainsi respecté l'obligation imposée à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

"Aujourd'hui, nous publions plus de trois millions de pages, dont plus de 2.000 vidéos et plus de 180.000 images", a déclaré le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, lors d'une conférence de presse.

Photo non datée provenant de la collection personnelle de Jeffrey Epstein publiée le 12 décembre 2025 par des élus démocrates à la Chambre américaine des représentants montrant Donald Trump (à gauche) aux côtés de Jeffrey Epstein (au centre) ( House Oversight Democrats / HANDOUT )

Ancien avocat personnel de Donald Trump, proche de Jeffrey Epstein quand les deux hommes évoluaient dans la jet-set à New York et en Floride dans les années 1990, il a nié toute implication de la Maison Blanche dans ce processus.

"Nous nous sommes conformés à la loi et nous n'avons pas protégé le président Trump ni protégé ou omis de protéger qui que ce soit", a assuré Todd Blanche.

"Comme nous l'avons dit en juillet, si nous, au ministère de la Justice, avions des informations sur des hommes qui ont exploité sexuellement des femmes, nous les inculperions", a-t-il assuré.

"Mais je ne pense pas que ni la population ni vous en découvriez dans les documents Epstein, hélas", a ajouté M. Blanche.

Il faisait référence à un memorandum publié conjointement en juillet par le ministère et le FBI, la police fédérale, concluant à l'absence d'élément nouveau dans le dossier qui justifierait la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites.

L'annonce avait enflammé la base "MAGA" de Donald Trump qui voit dans l'affaire Epstein, terreau fertile pour les théories du complot les plus échevelées, la confirmation de ses suspicions sur la dépravation et la corruption des élites.

- "Fin du processus" -

Au total, près de 3,5 millions de pages ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte d'une loi, a relevé M. Blanche.

"La publication d'aujourd'hui marque la fin d'un processus très approfondi de recensement et d'analyse de documents pour garantir la transparence au peuple américain et le respect de la loi", a-t-il souligné en lisant une lettre au Congrès.

Une fois son rapport remis au Congrès et les justifications des caviardages des documents publiées au Journal officiel, "le ministère aura rempli ses obligations fixées par la loi", selon cette lettre signée par la ministre, Pam Bondi, et M. Blanche.

Hormis la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées, a précisé Todd Blanche.

L'élu républicain Thomas Massie c), auteur avec l'élu démocrate Ro Khanna (g) d'une proposition de loi exigeant que l'administration Trump publie les documents d'enquête sur Jeffrey Epstein, lors d'une conférence de presse devant le Capitole, à Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )

L'élu démocrate Ro Khanna, un des coauteurs de la loi, s'est dit "content que ces documents soient publiés", après des semaines d'attente.

"Mais je ne pourrai pas dire qu'ils ont agi de bonne foi avant d'avoir vu les documents", a-t-il déclaré sur la télévision MS NOW.

- "Menteur" -

Une nouvelle série de dossiers publiés par le gouvernement américain concernant le criminel sexuel Jeffrey Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )

Les publications précédentes ont surtout éclairé le réseau spectaculaire de Jeffrey Epstein, richissime financier retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant de devoir être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein diffusé vendredi évoque des relations extraconjugales de Bill Gates, dont le divorce avec son épouse Melinda avait notamment été motivé par ses relations avec le financier américain.

La Fondation Gates a démenti dans un communiqué aux médias "des accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté".

D'autres échanges de courriels indiquent que Jeffrey Epstein a mis en relation Steve Tisch, producteur du film "Forrest Gump" et copropriétaire de l'équipe de football américain des New York Giants, avec différentes femmes.

Donald Trump reconnaît avoir fréquenté Epstein à l'époque mais assure avoir rompu avec lui avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Des clichés, notamment de l'ancien président américain Bill Clinton, du chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, du président du groupe Virgin, Richard Branson, et de Ghislaine Maxwell, après que le ministère américain de la Justice a publié des documents concernant le criminel sexuel Jeffrey Epstein, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Le ministère de la Justice a justifié la diffusion au compte-gouttes et le caviardage de nombreux documents, autorisé sous conditions par la loi, par la nécessité de protéger les victimes.

Parmi les documents publiés en décembre, des photos de l'ancien président démocrate Bill Clinton en compagnie de Jeffrey Epstein ou de femmes aux visages dissimulés avaient en particulier retenu l'attention. Bill Clinton a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes.