Le chocolatier suisse Lindt induit les consommateurs en erreur au sujet du travail des enfants, selon une plainte déposée aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La société Lindt LISN.S a été poursuivie devant un tribunal américain pour son recours présumé au travail des enfants au Ghana et en Côte d’Ivoire, alors même que le chocolatier suisse vante son engagement en faveur d’un approvisionnement responsable en ingrédients. Selon une plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., Lindt assure à tort aux consommateurs qu’elle s’efforce d’éliminer le travail des enfants de sa chaîne d’approvisionnement et qu’elle s’engage en faveur des droits des enfants et des droits de l’homme en général. La plainte indique également que Lindt sait depuis plus de 20 ans que son cacao est produit en recourant au travail des enfants et qu’elle tire profit de cette pratique.

“Un consommateur raisonnable ne s’attendrait pas à ce qu’une entreprise “engagée à respecter les droits de l’homme” et “menant ses activités de manière éthique, légale et responsable sur le plan environnemental et social” recoure au travail des enfants à grande échelle dans sa chaîne d’approvisionnement en cacao”, indique la plainte.

Selon la plainte, Lindt s'approvisionne à 100 % en fèves de cacao destinées à la consommation au Ghana et en beurre de cacao en Côte d'Ivoire. C’est le cabinet d’avocats d’intérêt public International Rights Advocates qui a intenté cette action en justice. Il a également engagé des poursuites contre les fabricants de chocolat Mars, Mondelez MDLZ.O et Nestlé NESN.S , les accusant de recourir au travail des enfants.

“Lindt & Sprüngli prend très au sérieux la question du travail des enfants, condamne fermement toutes les formes de travail des enfants et réfute les allégations contenues dans la plainte”, a déclaré jeudi un porte-parole de Lindt dans un e-mail. “Nous avons mis en place des protocoles à l’intention de nos fournisseurs et menons systématiquement des enquêtes sur les cas présumés de travail des enfants au sein de notre chaîne d’approvisionnement.”

Le site web de l’entreprise, basée à Kilchberg, en Suisse, présente un “Plan de développement durable 2030” qui détaille les efforts de Lindt pour soutenir les producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest et réduire les risques liés au travail des enfants.

Lindt publie également une “Déclaration sur l’esclavage moderne” qui présente sa “stratégie sur mesure” visant à réduire ces risques, notamment en respectant la certification Rainforest Alliance relative aux pratiques agricoles.

Cette action en justice vise à mettre fin au “comportement illégal présumé de Lindt à l’égard des consommateurs de Washington”, et ne réclame pas de dommages-intérêts. Terry Collingsworth, directeur exécutif d’International Rights Advocates, a déclaré dans un e-mail que ses recherches “ont confirmé que Lindt, à l’instar des autres grandes entreprises du secteur du cacao, dispose d’excellentes politiques sur le papier mais ne les met pratiquement pas en œuvre, en particulier en ce qui concerne la question du travail des enfants”. Son cabinet a également poursuivi Apple AAPL.O , Cargill et Starbucks SBUX.O pour des allégations de travail forcé au sein de leurs chaînes d’approvisionnement.