Le chiffre d'affaires trimestriel de Tyler Technologies est inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyler Technologies TYL.N , éditeur de logiciels destinés au secteur public, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, mais a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Tyler, qui fournit des logiciels et des services intégrés destinés à la gestion des municipalités, des établissements scolaires, des tribunaux et d’autres organismes publics, renforce ses capacités en matière d’intelligence artificielle en intégrant des outils automatisés aux logiciels utilisés par les administrations.

Voici quelques détails:

* Tyler a également augmenté de 1,5 milliard de dollars son autorisation de rachat d’actions.

* La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 645,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse de 8,2% par rapport à l’année précédente, mais en deçà des 648,1 millions de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté est passé de 2,91 dollars il y a un an à 3,08 dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 3,06 dollars.

* Elle a maintenu sa fourchette prévisionnelle de chiffre d’affaires annuel comprise entre 2,54 et 2,58 milliards de dollars.

* Les prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice ont été revues à la hausse, passant à une fourchette comprise entre 12,95 et 13,20 dollars, contre une fourchette précédente de 12,5 à 12,75 dollars.