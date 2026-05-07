Le chiffre d'affaires trimestriel de Texas Pacific Land progresse grâce à la hausse des redevances

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Texas Pacific Land TPL.N a annoncé mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par l'augmentation des redevances pétrolières et gazières liée à la hausse des volumes de production.

La société tire ses revenus de redevances fixes pour l'utilisation des terres, de redevances pétrolières et gazières, de la vente de matériaux de construction et de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux.

* Le chiffre d'affaires total de Texas Pacific au premier trimestre s'est élevé à 236,8 millions de dollars, contre 196 millions de dollars un an plus tôt.

* La société a finalisé au cours du trimestre la vente d'un terrain lié à un centre de données à grande échelle, qui a généré 20,9 millions de dollars de revenus.

* Les revenus provenant des redevances pétrolières et gazières se sont élevés à 118,2 millions de dollars pour le trimestre, contre 111,2 millions de dollars un an plus tôt.

* La société a indiqué que sa part de production pour le trimestre s'élevait à 37.100 barils équivalent pétrole par jour, contre 31.100 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

* Le prix moyen réalisé pour chaque baril d'équivalent pétrole est tombé à 37,06 dollars le baril au cours du trimestre, contre 41,58 dollars le baril un an plus tôt, principalement en raison de la baisse des prix du gaz naturel.

* La société spécialisée dans les terrains et les redevances dans le bassin permien a affiché un bénéfice de base ajusté trimestriel de 181,4 millions de dollars, contre des prévisions des analystes de 204,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* En décembre 2025, elle comptait parmi ses clients des géants de l'énergie tels que Chevron CVX.N , Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N .