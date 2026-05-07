La société d'informatique quantique IonQ revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IonQ IONQ.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, misant sur une demande croissante de ses clients pour sa plateforme d'informatique quantique.

Les actions de la société ont toutefois chuté d'environ 6% en séance prolongée.

“IONQ avait de grandes attentes à l'approche de la publication des résultats aujourd'hui, surtout compte tenu de la progression du titre au cours du mois dernier. Je pense que nous assistons également à l'expression d'un certain scepticisme, qui persiste depuis plusieurs trimestres, quant à la viabilité de la technologie et à la voie choisie par IONQ avec les qubits à ions piégés,” a déclaré Alex Platt, analyste chez D.A. Davidson.

Les actions ont progressé d'environ 17% cette année.

IonQ développe des systèmes d'informatique quantique à ions piégés ainsi que des technologies connexes de mise en réseau, de détection et de sécurité, offrant un accès en cloud à son matériel qui tente de résoudre des problèmes de calcul complexes hors de portée des ordinateurs classiques.

La technologie des ions piégés utilise des particules atomiques chargées manipulées par des lasers et des champs électromagnétiques dans un environnement sous vide.

“La rentabilité n’est pas une priorité cette année. Nous nous concentrons sur la croissance du chiffre d’affaires et l’augmentation des investissements en R&D pour soutenir cette croissance,” a déclaré le directeur général Niccolo de Masi à Reuters.

Des défis subsistent pour l'informatique quantique, le plus important étant que le qubit, un élément constitutif fondamental similaire au bit en informatique classique, est incroyablement rapide, mais aussi extrêmement difficile à contrôler et sujet aux erreurs.

IonQ table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 260 et 270 millions de dollars, contre des prévisions antérieures de 225 à 245 millions de dollars.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 64,7 millions de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 49,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.