Le chiffre d'affaires trimestriel de Melrose, propriétaire de GKN Aerospace, bondit ; l'entreprise met en garde contre la hausse des coûts de transport

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Melrose Industries MRON.L , propriétaire de GKN Aerospace, a annoncé mercredi une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par les excellents résultats enregistrés dans les secteurs des avions gros-porteurs, des moteurs, ainsi que dans ses activités de réparation et de défense.

La société, qui fournit des composants de moteurs et de cellules à des clients des secteurs civil et de la défense, a déclaré subir une certaine pression inflationniste due à la hausse des coûts de fret, bien qu'elle n'ait aucune présence opérationnelle au Moyen-Orient et que son exposition directe à la chaîne d'approvisionnement soit minime.

Les coûts du transport aérien, du transport maritime mondial et de l'énergie ont fortement augmenté depuis le début des frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran fin février, et la quasi-fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour l'approvisionnement énergétique mondial.

Melrose, qui fournit des pièces aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus, a mis en garde contre l'impact potentiel sur les heures de vol civiles d'une disponibilité réduite en kérosène et d'une hausse des prix, soulignant que cet impact était incertain et dépendrait de la durée du conflit.

L'action du fournisseur aérospatial a chuté de 3 % à 08h34 GMT, les analystes s'attendant à ce que le conflit au Moyen-Orient influence le cours de l'action à court terme. Son titre a perdu 16 % depuis le début du conflit avec l'Iran. Les efforts visant à mettre fin au conflit avec l'Iran se trouvaient dans une impasse mardi, le président américain Donald Trump se montrant mécontent de la dernière proposition de Téhéran.

La société a réitéré ses prévisions pour 2026, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 3,75 milliards de livres sterling (5,06 milliards de dollars) et 3,95 milliards de livres sterling, avec un bénéfice d'exploitation ajusté de 700 millions à 750 millions de livres sterling.

La société de courtage RBC Europe a déclaré qu'elle continuait de voir « une dynamique de croissance structurelle attractive, malgré les inquiétudes à court terme concernant le Moyen-Orient ». (1 $ = 0,7410 livre)