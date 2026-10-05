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Le chiffre d'affaires trimestriel de Foxconn bondit de 47 % en glissement annuel, dépassant les prévisions du marché
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société taïwanaise Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance et premier fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O , a annoncé lundi une hausse de 47 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions du marché, grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre de juillet à septembre s'est élevé à 3.030 milliards de dollars taïwanais (95,39 milliards de dollars), a indiqué Foxconn 2317.TW dans un communiqué, un chiffre bien supérieur à l'estimation LSEG SmartEstimate de 2.830 milliards de dollars taïwanais, qui accorde davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement précises.

(1 dollar = 31,7640 dollars taïwanais)

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