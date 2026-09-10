Le chiffre d'affaires trimestriel d'Oracle dépasse les prévisions, le boom de l'IA stimulant la demande dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur financier et de détails sur les dépenses d'investissement)

Jeudi, Oracle ORCL.N a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, porté par la forte demande pour ses services de cloud computing, alimentée par la hausse des dépenses des entreprises en matière d’IA.

L'action de la société, qui a chuté de plus de 20% cette année, a progressé de près de 7% en séance prolongée.

Ce rapport encourageant indique que les investissements massifs d’Oracle dans les centres de données portent leurs fruits, ce qui lui permet de remporter davantage de contrats auprès des entreprises.

Le carnet de commandes d’Oracle s’élevait à 664 milliards de dollars à la fin du premier trimestre fiscal, contre 638 milliards au cours des trois mois précédents, alors que les analystes tablaient sur 639,89 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Lors d’une conférence de presse, la directrice financière d’Oracle, Hilary Maxson, a déclaré que la plupart des revenus issus des nouveaux contrats signés au premier trimestre ne nécessiteraient pas d’importantes dépenses en puces.

"La grande majorité de ces commandes ont été passées selon un mode de prépaiement, avec apport de matériel par le client ou selon un mécanisme similaire; elles ne nécessitent donc pas d’apport de capital supplémentaire de la part d’Oracle", a expliqué Mme Maxson.

"Et nous avons commencé à constater une forte conversion de notre carnet de commandes en chiffre d’affaires ce trimestre, ce qui a stimulé nos résultats dans l'infrastructure cloud."

INQUIÉTUDES LIÉES À LA HAUSSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

L’action Oracle a été malmenée cette année en raison des inquiétudes croissantes des investisseurs face à la flambée des dépenses d’investissement, qui a pesé sur son flux de trésorerie disponible. En juillet, S&P Global a abaissé la note de crédit d’Oracle, invoquant un flux de trésorerie faible et un risque commercial croissant.

Les investisseurs s’inquiètent également du projet Stargate d’Oracle, en raison de retards de construction signalés, liés à la main-d’œuvre, à l’obtention des autorisations et à la disponibilité de l’énergie.

Les analystes s’attendent néanmoins à ce que le chiffre d’affaires d’Oracle connaisse une forte accélération à mesure que l’entreprise étend son réseau de centres de données. La société a indiqué avoir mis en service une capacité de 850 mégawatts au cours du trimestre de juin à août.

La société a déclaré des dépenses d’investissement de 28,50 milliards de dollars au premier trimestre, dont environ 18 milliards de dollars de sorties nettes de trésorerie. Les analystes tablaient sur des dépenses d’investissement de 19,38 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires d’Oracle au premier trimestre a progressé de 30% pour atteindre 19,3 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 19,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table sur un bénéfice par action ajusté de 8,10 dollars pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 8,05 dollars. Les analystes s’attendent en moyenne à un bénéfice annuel de 8,07 dollars par action. Elle prévoit un chiffre d’affaires d’au moins 90 milliards de dollars pour l’exercice 2027.

Pour le deuxième trimestre, Oracle table sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 30% et 34%, et sur un bénéfice ajusté compris entre 1,85 et 1,93 dollar par action, ces deux chiffres étant conformes aux attentes du marché.