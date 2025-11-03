Le chiffre d'affaires trimestriel d'IAC est inférieur aux prévisions en raison du déclin continu de l'unité de recherche

IAC IAC.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel lundi, car moins de visiteurs ont accédé à ses sites de recherche et de contenu financés par la publicité dans le contexte de l'essor des résumés générés par l'IA, ce qui a fait chuter ses actions de 10 % dans les échanges après la cloche.

L'unité de recherche de l'entreprise de médias et d'internet a enregistré une baisse de 41 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de la diminution du trafic vers les listes de recherche organiques traditionnelles, les utilisateurs obtenant des réponses directement à partir des résumés de Google AI sans avoir à cliquer sur les sites web.

Le chiffre d'affaires global a baissé de 8 % pour atteindre 589,8 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 601,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de son segment Care.com ont chuté de 5 % en raison de la baisse des abonnements sur sa plateforme.

Cependant, People, la plus grande unité d'IAC, a enregistré une augmentation de 9 % de ses revenus numériques, grâce à une forte croissance du marketing à la performance et des licences.

Le segment, qui est le plus grand éditeur numérique et imprimé aux États-Unis, a signé un nouvel accord de licence d'IA avec Microsoft MSFT.O pour permettre à son assistant Copilot d'utiliser son contenu.

"Nous pensons que les éditeurs méritent une juste rémunération pour leur propriété intellectuelle de qualité", a déclaré Jonathan Roberts, directeur de l'innovation, People, à propos de l'accord avec Microsoft.

Le bénéfice de base ajusté d'IAC au troisième trimestre a chuté de 59 % pour atteindre 29,1 millions de dollars, principalement en raison de plusieurs dépenses ponctuelles, dont environ 15 millions de dollars de coûts liés à des indemnités de licenciement dans l'unité People.

La société s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements se situe entre 234 et 258 millions de dollars pour 2025, contre une prévision antérieure de 247 à 285 millions de dollars.