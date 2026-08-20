Le chiffre d'affaires trimestriel d'Alibaba progresse de 9 %, mais le bénéfice ajusté est en deçà des attentes en raison d'importantes dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec contexte et détails tout au long du texte)

* Alibaba n’a pas atteint son objectif de bénéfice ajusté en raison de ses dépenses en infrastructure d’IA

* Le chiffre d'affaires du cloud a progressé de 45 %, mais les dépenses d'investissement ont également augmenté de 75 %

* L’entreprise a repensé ses produits d’agents IA pour attirer les clients professionnels

par Harshita Mary Varghese et Laurie Chen

La société chinoise Alibaba 9988.HK

BABA.N a annoncé jeudi une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires trimestriel, la forte demande en IA ayant alimenté la croissance de son activité de cloud computing, mais n'a pas atteint les estimations de bénéfice ajusté en raison d'importantes dépenses d'investissement.

À mesure que les entreprises déploient l’IA, la demande en puissance de calcul cloud nécessaire pour entraîner et faire fonctionner ces systèmes a explosé, profitant aux plus grandes entreprises technologiques chinoises.

Alibaba, le plus grand fournisseur de services cloud du pays, a intensifié ses investissements dans les infrastructures d’IA, les modèles propriétaires et les applications, positionnant cette technologie comme un moteur de croissance clé pour ses activités cloud et grand public.

Le chiffre d’affaires de la société lié aux services cloud et de calcul pour l’IA a progressé de 45 % pour atteindre 48,44 milliards de yuans (7,21 milliards de dollars) au cours du trimestre.

Le bénéfice ajusté par American Depositary Share (ADS) d’Alibaba, à 8,52 yuans, s’est révélé inférieur aux estimations de 10,53 yuans, et ses actions cotées aux États-Unis ont reculé de 2,6 % lors des échanges avant l’ouverture du marché.

“Nous avons réalisé un trimestre solide, porté par la commercialisation croissante de nos capacités d’IA de bout en bout”, a déclaré Eddie Wu, directeur général d’Alibaba, dans un communiqué.

Les dépenses d’investissement d’Alibaba ont augmenté de 75 % pour atteindre 67,68 milliards de yuans au cours du trimestre clos le 30 juin, la société poursuivant ses investissements dans les infrastructures d’IA.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 268,95 milliards de yuans au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 268,88 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG. Son résultat net trimestriel a chuté de 75 %.

LA COURSE À L’IA EN CHINE

Alibaba est engagé dans une bataille avec d’autres géants technologiques et start-ups chinois pour lancer des modèles d’IA “open-weight” de pointe plus performants, à un coût bien inférieur à celui des offres propriétaires américaines telles que Claude d’Anthropic, ce qui met en évidence la rapidité des progrès des modèles d’IA chinois et leurs cycles de lancement plus courts.

Mais à mesure que la concurrence s'intensifie, les entreprises s'orientent vers l'offre de meilleures capacités d'agentique et de codage afin de conquérir une plus grande part du lucratif marché national chinois des entreprises.

“À mesure que les synergies entre nos activités principales s’intensifient et que la monétisation de l’IA s’accélère, nous disposons d’une plus grande flexibilité stratégique et financière pour réaliser des investissements disciplinés et soutenus dans des capacités d’IA “full-stack””, a déclaré Toby Xu, directeur financier d’Alibaba, dans un communiqué.

Alibaba est également un investisseur majeur dans d’autres start-ups chinoises de pointe spécialisées dans l’IA, notamment Moonshot, à laquelle elle fournit une infrastructure de cloud computing.

Plus tôt cette année, Alibaba a séparé ses activités d’IA de sa branche de cloud computing et a chargé Wu de diriger le groupe “Alibaba Token Hub”, alors que l’entreprise s’efforce de rendre son segment IA rentable.

Ant Group, la filiale fintech d’Alibaba, a enregistré une croissance de 1 % de son bénéfice trimestriel par rapport à l’année précédente, selon les calculs de Reuters, alors qu’elle tente depuis quelques années de se réorienter vers le commerce basé sur l’IA agentique, les applications de santé numérique basées sur l’IA et les modèles d’IA incarnés.

(1 $ = 6,7218 yuans renminbi)