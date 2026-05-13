Le chiffre d'affaires et les bénéfices de Tencent sont inférieurs aux prévisions en raison d'une hausse des investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La vigueur du secteur des jeux vidéo contrebalancée par la hausse des coûts d'investissement

* Les concurrents ByteDance et Alibaba semblent plus agressifs en matière d'IA

(Refonte pour refléter le manque à gagner de Tencent en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices dû à la hausse des investissements dans l'IA; ajout de puces)

Tencent Holdings

0700.HK a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs aux attentes pour le premier trimestre , alors que le géant chinois de la technologie intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle sur un marché de plus en plus encombré.

La société basée à Shenzhen a affiché un chiffre d'affaires de 196,5 milliards de yuans (28,94 milliards de dollars), en hausse de 9% par rapport à l'année précédente, mais en deçà des 198,96 milliards de yuans prévus par les analystes. Le bénéfice net s'est établi à 58,1 milliards de yuans, manquant les estimations de 61,42 milliards de yuans.

La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par les jeux vidéo, les recettes nationales ayant augmenté de 6% et les recettes internationales de 13%.

Les titres phares, notamment “Honour of Kings” et “Peacekeeper Elite”, ont maintenu l'engagement des utilisateurs , tandis que le jeu de tir tactique “Delta Force” a également contribué à ce résultat.

Les revenus publicitaires en ligne ont augmenté de 20% pour atteindre 38,2 milliards de yuans, grâce auciblage basé sur l'IA .

Le mois dernier, Tencent a dévoilé Hunyuan 3.0, son modèle linguistique de grande envergure le plus avancé et sa première version majeure depuis l'embauche de l'ancien chercheur d'OpenAI, Yao Shunyu, pour diriger le développement de sa plateforme d'IA.

Ce lancement souligne les efforts de Tencent pour réduire l'écart avec ses rivaux ByteDance et Alibaba, qui, selon les analystes, se sont montrés plus agressifs dans le déploiement de l'IA.

Tencent a déclaré en mars qu'il augmenterait ses dépenses en IA cette année, notamment en investissant dans des modèles propriétaires. Le président Martin Lau a indiqué que la société prévoyait d'augmenter ses dépenses d'investissement en 2026, sans donner plus de détails.

Le totaldes dépenses d'investissement s'élevait à environ 79 milliards de yuans l'année dernière, contre 77 milliards de yuans en 2024. Au premier trimestre, les dépenses d'investissement ont atteint 31,9 milliards de yuans, contre 27 ,5 milliards de yuans un an plus tôt.

Tencent a dépensé 1 milliard de yuans pour promouvoir son chatbot IA Yuanbao pendant les vacances du Nouvel An lunaire, alors qu'elle cherche à gagner des parts de marché dans le secteur très concurrentiel de l'IA en Chine.

(1 $ = 6,7902 yuans renminbi chinois)