Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action d'IBM au quatrième trimestre sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions d'International Business Machines

IBM.N sont restées pratiquement stables mercredi, avant la publication du rapport du quatrième trimestre après la clôture du marché.

** Wall Street prévoit que le géant de la technologie publiera un BPA ajusté de 4,32 $ contre 3,92 $ au quatrième trimestre 2024 sur un chiffre d'affaires de 19,23 milliards de dollars contre 17,55 milliards de dollars, selon les dernières données du LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le bénéfice par action et le chiffre d'affaires d'IBM ont toujours été supérieurs à ceux de la Bourse ** En octobre, IBM a signalé un ralentissement de la croissance dans son segment clé des logiciels en nuage , éclipsant la demande en plein essor de l'IA pour le nouvel ordinateur central de l'entreprise qui a poussé les ventes et les bénéfices du troisième trimestre au-dessus des estimations du marché. Début décembre, IBM a annoncé un accord de 11 milliards de dollars pour acheter la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O afin d'augmenter ses offres d'informatique en nuage et de capitaliser sur l'explosion de la demande liée à l'IA.

** L'action IBM s'est échangée à 293,64 $ contre une prévision médiane de 302,50 $, en légère hausse par rapport à 300 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 23 notations d'analystes: 6 " achat fort ", 5 " achat ", 9 " maintien " et 3 " vente

** Les actions sont en baisse de 0,8 % par rapport au gain de 1,9 % du Dow Industrial .DJI et au secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT , qui est en hausse de 1,1 %

** Les options IBM impliquent une variation de 6,5 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, juste en dessous de la variation moyenne de 7,0 % sur un jour de l'action après les résultats des 8 derniers trimestres, selon Trade Alert