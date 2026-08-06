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Le chiffre d'affaires de Warner Bros Discovery déçoit en raison de la faiblesse des ventes publicitaires et des résultats en baisse au box-office
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O n'a pas atteint jeudi les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, pénalisée par des résultats médiocres au box-office et un ralentissement des ventes publicitaires dû à l'absence de matchs de la NBA.

Le chiffre d’affaires du studio a chuté de 39 %, les sorties telles que "Mortal Kombat II" et "Supergirl" n’ayant pas réussi à réitérer le succès phénoménal des plus gros succès de l’année dernière, "A Minecraft Movie" et "Sinners".

Le calendrier de sorties de Warner est concentré sur le second semestre, avec des sorties majeures telles que "Digger" et "Dune: Partie 3" qui devraient dynamiser les résultats au box-office.

L’absence de retransmissions des matchs de la National Basketball Association cette année, conjuguée à la baisse de l’audience de la télévision linéaire aux États-Unis, a entraîné une chute de 22 % des recettes publicitaires.

Alors que le chiffre d’affaires de la division des réseaux détenus par CNN a reculé de 17 %, une baisse de 23 % des charges d’exploitation, due à l’absence des coûts liés aux droits de la NBA et à la réduction des dépenses de contenu, a permis à Warner d’afficher un bénéfice trimestriel inattendu de 6 cents par action.

Les analystes interrogés par LSEG s’attendaient à une perte de 13 cents.

L'activité de streaming est restée un point fort, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10 %, l'expansion internationale de HBO Max et des contenus originaux tels que "The Pitt", "Euphoria" et "House of the Dragon" ayant contribué à la croissance du nombre d'abonnés.

Cette division est au cœur de la fusion de 110 milliards de dollars entre Warner Bros et Paramount, les plateformes combinées HBO Max et Paramount+ devant permettre à l’entreprise d’atteindre une envergure suffisante pour rivaliser avec les géants du streaming Netflix et Disney.

La fusion reste bloquée devant les tribunaux, la Californie et 11 autres États cherchant à la faire annuler pour des raisons de droit de la concurrence. Paramount a accepté de suspendre l’opération jusqu’en juin 2027, tandis qu’un procès fédéral est prévu pour mars 2027.

Warner Bros Discovery a annoncé un chiffre d’affaires de 8,72 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien en deçà de l’estimation de 9,29 milliards de dollars établie par LSEG.

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