Une pionnière de l'arbitrage en Angleterre prend sa retraite sportive

Le terrain perd deux de ses illustres femmes au sifflet, pas le football. Après Stéphanie Frappart, qui a pris sa retraite d’arbitre après avoir été promue responsable de la Commission des arbitres de l’UEFA, c’est Sian Massey-Ellis qui fait de même .

Première anglaise à arbitrer un match de Coupe d’Europe et première femme à faire partie des officiels d’une finale de FA Cup, l’assistante de plus de 150 matchs de Premier League, le long de la ligne de touche ou auprès des bancs, elle a annoncé ce vendredi arrêter de prendre part à des matchs et raccrocher son drapeau. Elle devient à 40 ans la responsable des arbitres féminines auprès de la fédération anglaise de football , en contribuant à faire augmenter le nombre de femmes au sifflet.…

NB pour SOFOOT.com