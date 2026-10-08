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Le chiffre d'affaires de TSMC au troisième trimestre bondit de 50 % en glissement annuel, dépassant les prévisions du marché
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 07:38

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TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires record de 1.490 milliards de T$ au troisième trimestre (46,71 milliards de dollars), dépassant les prévisions du marché et affichant une hausse de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à la forte croissance de la demande pour les applications d'intelligence artificielle.

Une estimation LSEG SmartEstimate, établie à partir des prévisions de 19 analystes, s'élevait à 1.460 milliards de T$.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N est l'un des principaux fournisseurs d'entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

(1 $ = 31,9020 dollars taïwanais)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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