Le chiffre d'affaires de TSMC au quatrième trimestre augmente de 20 % et dépasse les prévisions

Le chiffre d'affaires de TSMC au quatrième trimestre augmente de 20,45 %, dépassant les prévisions du marché

TSMC présentera ses perspectives lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 15 janvier

Les actions de TSMC surpassent le marché général avec un gain de 44,2 % l'année dernière

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé vendredi une augmentation de 20,45 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions du marché, car la demande pour les produits de l'entreprise a bondi en réponse à l'intérêt croissant pour les applications de l'IA. L'entreprise, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a été l'un des principaux bénéficiaires des progrès de l'IA, qui ont plus que compensé la baisse de la demande de puces utilisées dans l'électronique grand public, comme les tablettes, due à la pandémie. Le chiffre d'affaires pour la période octobre-décembre s'est élevé à 1,046 billion de dollars taïwanais (33,11 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters basés sur les données mensuelles publiées par l'entreprise, contre 868,46 milliards de dollars taïwanais pour la période de l'année précédente. Ce dernier résultat est supérieur à l'estimation LSEG SmartEstimate de 1,036 billion de dollars taïwanais (32,79 milliards de dollars) établie par 20 analystes, et est conforme aux prévisions de 32,2 milliards à 33,4 milliards de dollars publiées par TSMC en octobre lors de sa dernière conférence de presse sur les résultats. TSMC ne donne des prévisions qu'en dollars américains. TSMC publiera ses résultats complets pour le quatrième trimestre le 15 janvier, date à laquelle elle devrait fournir des prévisions actualisées pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, y compris ses plans de dépenses d'investissement et ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 44,2 % l'année dernière, surpassant la hausse de 25,7 % de l'ensemble du marché .TWII . La société taïwanaise Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a également annoncé des ventes exceptionnelles lundi, enregistrant 2,6028 billions de dollars taïwanais (82,20 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre.

(1 $ = 31,5950 dollars taïwanais)