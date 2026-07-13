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Le chiffre d'affaires de TSMC au deuxième trimestre a bondi de 36 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes du marché
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncélundi un chiffre d'affaires de 1,27 billion de dollars taïwanais (39,63 milliards de dollars )pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché et affichant une hausse de 36 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'engouement croissant pour les applications d'intelligence artificielle.

Une estimation LSEG SmartEstimate, établie à partir des prévisions de 20 analystes, tablait sur un chiffre d'affaires de 1 264 milliards de dollars taïwanais pour le trimestre d'avril à juin.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW

TSM.N est l'un des principaux fournisseurs d'entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

(1 $ = 32,0490 dollars taïwanais)

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