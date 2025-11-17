Le chiffre d'affaires de Quantum Computing grimpe en flèche au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de Quantum Computing

QUBT.O sont en hausse de 18,2% à 12,53 $ avant la mise sur le marché après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait augmenté

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a bondi de 280 % pour atteindre 384 000 $, grâce à l'augmentation des services de R&D et des contrats de matériel

** La société affiche un bénéfice net trimestriel de 2,4 millions de dollars, contre une perte de 5,7 millions de dollars il y a un an

** Le directeur général Yuping Huang a déclaré que la société avançait sur la voie de la fabrication quantique et photonique évolutive, citant la première vente commerciale américaine de solutions de cybersécurité quantique à une banque du top 5 et la collaboration en cours avec la Nasa

** L'action QUBT a baissé de ~36% depuis le début de l'année, à la dernière clôture