Le chiffre d'affaires de la société d'analyse spatiale HawkEye a bondi de 74 % en 2025, selon le dossier d'introduction en bourse déposé aux États-Unis

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La société d'analyse spatiale HawkEye 360 a enregistré une hausse de 74 % de son chiffre d'affaires en 2025, tout en réalisant des bénéfices, comme l'indique son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis déposé vendredi. La société basée à Herndon, en Virginie, a enregistré un bénéfice net de 2,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 117,7 millions de dollars l'année dernière, contre une perte de 29 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 67,6 millions de dollars en 2024. Au début du mois, SpaceX, propriété d'Elon Musk, a déposé confidentiellement en vue d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis, qui pourrait lui permettre d'atteindre une valeur de 1 750 milliards de dollars, alors que l'intérêt des investisseurs pour les entreprises de technologie spatiale s'accroît, bien que sa taille même puisse détourner l'attention des introductions en bourse plus modestes.

L'incertitude liée à la guerre en Iran, les tensions sur les marchés du crédit privé et les perturbations liées à l'intelligence artificielle ont également freiné la reprise des introductions en bourse, en réduisant l'appétit des investisseurs et en retardant les cotations. HawkEye n'a pas révélé le montant de l'offre, mais a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour son fonds de roulement et le remboursement de sa dette, entre autres objectifs généraux. Fondée en 2015, la société est un fournisseur de données de renseignement d'origine électromagnétique aux agences de défense, de renseignement et de sécurité nationale, utilisant des satellites pour détecter, localiser et analyser les émissions de radiofréquences dans le monde entier. HawkEye exploite une constellation de plus de 30 satellites, le gouvernement américain et les nations alliées représentant la majeure partie de son chiffre d'affaires.

En décembre 2025, elle a acquis la société Innovative Signal Analysis, élargissant ainsi ses capacités en matière de traitement des signaux et de systèmes de renseignement classifiés et renforçant ses liens avec les agences américaines.

HawkEye sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "HAWK".

Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre.