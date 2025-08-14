Le chiffre d'affaires de la fintech Klarna au deuxième trimestre en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la croissance de la clientèle et de l'introduction en bourse aux paragraphes 3 et 6)

La fintech suédoise Klarna, qui a mis en pause en avril ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, à périmètre constant, et que son bénéfice ajusté avait légèrement augmenté.

Le chiffre d'affaires de Klarna pour la période avril-juin a atteint 823 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que son bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé à 29 millions de dollars, soit une augmentation de 1 million de dollars par rapport au même trimestre de l'année dernière, selon son rapport sur les résultats.

Le nombre de clients actifs de Klarna est passé à 111 millions au cours du trimestre, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente, a indiqué la société.

Klarna, qui a contribué à remodeler les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme, a interrompu en avril son projet d'introduction en bourse aux États-Unis en raison des craintes de récession et de l'incertitude concernant les droits de douane, ont déclaré à l'époque des sources au fait de la situation.

La société avait rendu publics ses documents en mars pour une entrée en bourse attendue depuis longtemps, après avoir entamé le processus d'introduction en bourse pour la deuxième fois en trois ans, en novembre 2024.

Klarna n'a pas précisé quand elle pourrait reprendre l'introduction en bourse. Bloomberg, citant des sources anonymes, a rapporté le mois dernier que l'introduction en bourse de la société pourrait avoir lieu dès septembre.